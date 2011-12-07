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Из Казани возобновят авиарейсы в Сочи и Анапу

Вылеты возобновятся в начале июня.

Авиакомпания «Победа» возобновляет авиарейсы из Казани в Москву, Санкт-Петербург, Анапу и Сочи, сообщает пресс-служба Казанского аэропорта.

Так, с 5 июня стартуют ежедневные рейсы в Москву (вылет — в 18.45, прибытие — в 20.15). С 11 июня со вторника по субботу возобновятся полеты в Анапу (вылет — в 20.40, прибытие — в 23.15). С 13 июня планируется запустить авиарейсы в Сочи (вылет — в 11.05, прибытие — в 13.45). А с 21 июня из Казанского аэропорта запустят авиарейсы в Санкт-Петербург (вылет — в 20.55, прибытие — в 23.10).

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