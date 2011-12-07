Авиашоу «Я выбираю небо!» - как это было

В этом году праздник был посвящен не только Дню Воздушного флота России, обычно отмечающемуся в третье воскресенье августа, но и 100-летнему юбилею со дня образования ТАССР, а также 80-летию одного из старейших авиационных производств Татарстана - Казанскому вертолетному заводу.

От имени Президента РТ и правительства республики гостей авиационного праздника поприветствовал премьер-министр РТ Алексей Песошин:

- Проведение такого праздничного мероприятия для работников авиационной промышленности и жителей Республики Татарстан, на который можно прийти всей семьей, с детьми, становится уже доброй традицией, - отметил он. - В этом году мы отмечаем 100-летие нашей родной республики, а также 80-летие Казанского вертолетного завода. Одной из главных целей сегодняшнего праздника является популяризация авиации.

Глава правительства республики также отметил значимость праздника «Я выбираю небо» в части профессионального воспитания молодежи и преемственности поколений, отметив, что авиационная отрасль всегда была важной частью татарстанской экономики.

В этом году праздник значительно отличался от проводимых ранее. Причиной тому, очевидно, стали меры безопасности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Так, на входе всех гостей праздника предупреждали о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Казанцев ожидало прохождение рамок металлоискателей и процедура измерения температуры. Вкупе с осмотром на предмет наличия запрещенных вещей все эти процедуры занимали довольно много времени, из-за чего перед входом на площадь образовалась внушительная очередь.

- Если честно, один бы не стал в очереди стоять, а развернулся бы, - признался один из гостей праздника Вадим. - Но детям обещал на самолеты вместе посмотреть, придется ждать...

В общей сложности в программе праздника приняли участие 30 воздушных судов, включая легкие и тяжелые самолеты, вертолеты. Техника была предоставлена Минобороны РФ, Центральным аэроклубом РТ ДОСААФ РФ и Казанским вертолетным заводом.

Первыми казанцы смогли увидеть выступления парашютистов, следом за ними в небе появились легкомоторные самолеты. Чуть позже над Казанкой пролетели настоящие титаны авиации: стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», его турбовинтовой собрат - стратегический бомбардировщик Ту-95МС с грозным прозвищем «Медведь». Возможно, «Медведь» был не столь грациозным, но не менее впечатляющим...

Одним из гвоздей программы стало выступление пилотажной группы «Стрижи» в составе шести истребителей МиГ-29. В составе группы и по отдельности ими были показаны различные фигуры высшего пилотажа.

- Здорово! Когда «Белый лебедь» пролетал, у меня даже уши заложило, - поделилась эмоциями студентка Алия.

Особым сюрпризом для гостей авиашоу стали надписи в небе «100 лет ТАССР» и «Я выбираю небо!». Появились они благодаря стараниям чемпионов Европы по высшему пилотажу - группе «Первый полет». Для выполнения этого трюка пилоты использовали разогретое масло.

Гостям праздника было чем заняться и кроме просмотра авиашоу. Помимо концертной программы, у Чаши прошло традиционное байк-шоу от участников мотоклуба Freemen. Кроме того, к байкерам в этом году присоединились и цирковые артисты.

Отдельного внимания заслуживали выставки беспилотных летательных аппаратов и авиационных предприятий, где можно было узнать об их новейших разработках. Все желающие также могли ощутить себя в роли профессиональных авиаторов, попытавшись правильно сложить парашют.