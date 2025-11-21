Что важно для россиян при трудоустройстве?

Жители нашей страны в ходе опроса рассказали, что мотивирует их на успешную и эффективную работу.

По данным исследовательского центра портала Superjob.ru, ключевыми факторами выбора работы для россиян являются высокий уровень оплаты труда (59%), адекватность начальства (38%) и стабильность компании (31%).

Каждый четвертый также назвал перспективы карьерного роста (27%), комфортную психологическую атмосферу (26%) и удобство расположения места работы (24%). Возможность развиваться в профессиональном плане важна для каждого пятого, сохранение баланса между работой и заботами о семье - для 16% опрошенных, интересные задачи - для 14% респондентов.

Для 1 из 8 россиян в приоритете эффективные системы управления, для 1 из 9 - компенсационный пакет. Значительно реже респонденты выбирали такие факторы, как наличие обучения (7%), имидж компании (4%) или корпоративная культура (3%).

Также опрос показал, что деньги на первом месте как для мужчин, так и для женщин (63 и 56% соответственно). Для представителей сильного пола более важна адекватность начальства (41% против 36% среди россиянок).

Для молодежи до 35 лет перспективы карьерного (34%) и личностного роста (25%) важнее, чем для тех, кто старше. Респонденты 45+ чаще выбирают стабильность компании (36%), комфортную атмосферу (33%), близость работы к дому (30%), в то время как карьерный и личностный рост теряют для них актуальность (15 и 12%).

Для людей с заработком от 100 тысяч рублей в месяц высокий уровень оплаты труда критически важен (71%), тогда как для россиян с меньшим доходом его значимость ниже (хотя и для них размер вознаграждения на первом месте). Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще выбирают удобное расположение места работы (34%), а зарабатывающие от 100 тысяч - эффективность систем управления и компенсационный пакет (15 и 14%).

Опрос проведен среди экономически активных россиян старше 18 лет. Размер выборки - 1600 респондентов.