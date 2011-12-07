На фестивале «Каракуз» Симфонический оркестр РТ сыграет с гитаристом группы «Кино»

На фестивале «Каракуз» на сцене концертного зала ДК «Нефтьче» в Альметьевске выступит Государственный симфонической оркестр РТ под управлением Александра Сладковского совместно с гитаристом группы «Кино» в рамках проекта «Симфоническое кино». За дирижерский пульт встанет дирижер Мариинского театра Антон Шабуров.

«Симфоническое кино» — совместный проект гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна, Александра Викторовича Цоя и композитора Игоря Вдовина. Проект был создан в 2010 году и быстро набрал популярность у поклонников творчества Виктора Цоя во многом за счет того, что фронтменом проекта является один из основателей группы «Кино», чьи гитарные рифы и соло являются визитной карточкой многих известных песен.

Жителям и гостям Альметьевска коллективы представят лучшие композиции легендарной группы «Кино» в симфоническом звучании. Это, в частности, композиции «Группа крови», «Закрой за мной дверь», «Пачка сигарет», «Дальше действовать будем мы», «Кукушка», «Звезда по имени солнце» и многие другие.



