Дом Шамиля, где живут Шурале и робот Апуш: как в Казани появился Литературный музей Тукая

Главный акцент сделан на жизни литератора в Казани, а отдельные экспозиции знакомят посетителей с бытом и культурой татар в 19-20 вв. Также в музее регулярно проводятся различные культурные мероприятия — концерты, лекции и многое другое.

Конфетная фабрика, шахматный клуб и коммуналки

Выбор здания для размещения музея Тукая в Казани не случаен. Особняк стоит на улице, которая напрямую связана с публицистической и журналисткой деятельностью Тукая, — тут располагались редакции изданий, с которыми Тукай активно сотрудничал. Также он любил проводить лекции в местных клубах и прогуливаться по Старо-Татарской слободе. Посещал ли поэт здание, в котором сейчас располагается музей, неизвестно.

Музей расположен в здании Дома Шамиля, это памятник архитектуры и объект культурного наследия — один из самых живописных особняков Старо-Татарской слободы. Двухэтажное здание конца 19 века, напоминающее рыцарский замок, построено богатым купцом Ибрагимом Апаковым по проекту архитектора Романова. Сооружение сочетает в себе элементы модерна, романского стиля и эклетики, а главный фасад изобилует разными декоративными элементами.

«Изначально в здании должен был быть сад, прачечные, кухня и другие хозяйственные постройки», — рассказала старший научный сотрудник музея Лена Тябина.

Здание получила свое название после того, как дочь Ибрагима Апакова Бибимарьямбану вышла замуж за Мухаммадшафи Шамиля и дом отошёл в качестве приданого невесты. Жених, к слову, был средним сыном имама Шамиля — того самого, который руководил национально-освободительным движением кавказских народов против царской власти.

«К самому имаму Шамилю дом отношения не имеет. В государственном архиве даже есть документ, в котором можно прочитать: „Владелица дома — госпожа М. Шамиль“. Поэтому его и стали называть Домом Шамиля», — объясняет Тябина.

В 1902 году в Старо-Татарской слободе произошел крупный пожар — более 300 зданий было уничтожено. Пострадало и здание будущего музея, но уже через год особняк был отреставрирован по проектам Г. Руша и Ф. Амлонга.

В связи с кончиной мужа Бибимарьямбану переезжает в Санкт-Петербург, а дом достаётся купцу Валиулле Ибрагимову, который устраивает в нём конфетное производство.

После революции 1917 в доме устраивают Дворец шахмат, который в последствии переезжает в другое место, а здание перепланировывают под коммунальные квартиры. До 1981 года особняк остаётся жилым, пока его не объявляют памятником архитектуры и истории, а спустя пять лет, в честь 100-летия Тукая, в нем открывается музей.

В 2016 году музей закрылся на реставрацию — здесь восстанавливались фасад здания и интерьеры. В конце августа 2018 года открылась обновлённая экспозиция литературного музея.

Телефон в прошлое, комната Шурале и шкатулка с первой зарплаты

Фонды музея насчитывают суммарно более 1000 экспонатов. Музейные коллекции включают в себя книжные издания с произведениями, выпуски газет и журналов, фото Тукая разных лет (в числе которых конфетный фантик и почтовые открытки), личные вещи поэта, его родственников и друзей.

К числу ценнейших экспонатов можно отнести различные мемориальные вещи литератора: фаянсовую шкатулку, приобретённую Тукаем с первого гонорара, металлический стакан для карандашей, который он купил в 1912 году в Санкт-Петербурге, медную чернильницу, тюбетейку, плетеную корзину для дальних поездок, серебряные запонки и многие другие экспонаты.

Кроме того, в музее хранится посмертная маска Тукая, запечатлевшая его измождённое тяжелой болезнью лицо.

На первом этаже располагается экспозиция, которая рассказывает о культурной жизни города конца 19 — начала 20 века. Кроме этого, здесь можно получить информацию о жизни различных слоев татарского народа, о том, к чему стремились видные представители татарской интеллигенции. Также на первом этаже имеются два зала, в которых проходят временные выставки и различные лекции.

Особое внимание экспозиции уделяется заглавному персонажу сказки Тукая «Шурале». В коллекции есть несколько скульптур этого персонажа из дерева и металла. А одна из комнат на первом этаже стилизована под сказочную поляну. Пол устлан зелеными коврами, создающими эффект травяного покрова. Повсюду расставлены пуфики в виде пеньков, а в глубине комнаты восседает и сам Шурале.

Стены этой комнаты покрыты яркими цветными картинками, иллюстрирующими произведение. Кроме того, в комнате стоит интерактивный планшет, на котором дети могут раскрасить картины известных художников по мотивам произведений поэта.

В музее выставлены картины кистей советских и современных татарских художников: Вахитова, Гимаева, Ямановой и других. Часть полотен посвящена литератору, а главным из них считается портрет «Маленький Тукай» работы Казакова.

Отдельно стоит рассказать про телефон, висящий на первом этаже почти у входа. Каждые 15 минут на него поступает звонок, и любой посетитель музея может поднять трубку и послушать стихи поэта.

«У Тукая была такая привычка — он приходил в самые разные места, поднимал трубку и читал свои стихи», — рассказала сотрудник музея.

Кроме того, на нем можно набрать определенный номер, указанный в телефонный книге и позвонить в места, связанные с жизнью литератора, — гостиницы, редакции газет, его друзьям и знакомым. Например, набрав номер 108, можно позвонить в клинику Клячкина, в которой поэт провёл последний месяц своей жизни.

На втором этаже посетителей встречает скульптура поэта. Экспозиция расположена в четырёх залах по разным периодам его жизни. В первом рассказывается об трудной жизни мальчика-сироты, который переходил из одной семьи в другую. Самый главный экспонат тут — подлинник свидетельства о рождении поэта, которое написал его отец, сельский мулла Мухамметгариф. Зал выполнен в интерьере татарских деревень того времени.

Экспозиция второго зала охватывает уральский период жизни Тукая. Именно в это время он сформировался как поэт, журналист и публицист. В зале располагаются экземпляры первых напечатанных произведений Тукая, которые принесли ему известность как поэту. Например, экземпляр русскоязычного издания 1921 г. произведения Габдуллы Тукая «Коза и баран» с иллюстрациями И. Плещинского.

Третий и четвертый залы повествуют о казанском периоде жизни. «Лучезарная Казань» — именно так поэт называл свой родной город. В этих залах с помощью вещей, принадлежавших поэту и его друзьям, создаётся атмосфера культурной жизни города того периода.

Большой интерес в этом зале представляет стенд, на котором расположены кувшин для перьев, чайное блюдце, чайник и бинокль — эти экспонаты музею подарила Сайда Апакова, представительница четвёртого поколения Апаковых.

«Это самые мемориальные вещи семьи Апаковых. Со стороны Шамиля, к сожалению, экспонатов не сохранилось», — рассказала экскурсовод.

Самокаты, робот-экскурсовод и дары музею

Стандартная экскурсия по всем экспозициям займет 45 минут, но это далеко не всё, что может предоставить музей. После реставрации небольшие 30-минутные экскурсии начал проводить робот «Апуш», названный детским прозвищем Тукая. А в честь 135-летия Габдуллы Тукая и Габдуллы Кариева музей провёл экскурсию на электросамокатах. Она началась около театра Кариева и закончилась около музея Тукая. Экскурсия посвящена взаимоотношениям двух великих личностей и местам, связанным с ними. Некоторые остановки сопровождались театральными сценами, организованными Резедой Гарифовой — режиссёром театра Тинчурина, а участвовали в них актеры театров Кариева, Тинчурина и татарского ТЮЗа.

Также в арсенале музея присутствуют пешеходные и велоэкскурсии, знакомящие посетителей со Старо-Татарской слободой и тукаевскими местами. Помимо экскурсий в музее Тукая проводятся различные тематические праздники, программы для детей и лекции.

Отдельного внимания заслуживает бессрочная акция «Подари книгу музею», которая идёт с 2016 года. Подаренные произведения располагаются в зале «Тукай-центр». Среди них: книги, альбомы, энциклопедии, аудио- и видеозаписи. В их числе — ставший библиографической редкостью фотоальбом «Г. Тукай», изданный в 1966 году, книги «Шурале» и «Су анасы», изданные в Москве в современном формате комикса, и книги из личной библиотеки известного тукаеведа Зуфара Рамеева, а также многие другие произведения.