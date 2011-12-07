В Казани открылась выставка «Тукай – модно!»

Необычная выставка под названием «Тукай — модно!» открылась сегодня в выставочном зале Литературного музея Габдуллы Тукая.

На выставке представлены работы молодых татарстанских художников. Главным героем картин стал поэт Габдулла Тукай и герои его произведений. Картины выполнены в разных стилях, разных техниках.

Здесь и классический портрет, и работы, где Шурале превращается в рокера и байкера. Это тот Тукай, который будет близок и интересен современной молодежи. Они увидят своего ровесника, который опередил свое время

«Работы интересные. У молодых художников незамыленый, свободный взгляд. Они уходят от привычных штампов восприятия образа Тукая. Да и сам Тукай не вписывался в образ типичного мусульманина начала XX века: у него были длинные волосы, он одевался по европейски, носил темные очки, доказывая, что татарин может быть современным», — поделилась впечатлениями доктор искусствоведения, председатель Татарстанского отделения Ассоциации искусствоведов Рауза Султанова.

Напомним, выставка «Тукай — модно!» приурочена к 135-летию со Дня рождения Габдуллы Тукая, 35‑летию открытия Литературного музея Габдуллы Тукая, Году народных языков и народного единства в Республике Татарстан.