В татарстанском селе открыли дом культуры и обелиск павшим войнам

В селе Ильбухтино Тукаевского района РТ состоялось торжественное открытие дома культуры и обелиска павшим войнам в ВОВ, сообщает администрация района.

«Директору СДК Ильбухтино был вручен подарочный сертификат в размере 100 000 рублей на укрепление материально-технической базы», — отмечается в сообщении.

На мероприятии присутствовали министр культуры РТ Ирада Аюпова и глава Тукаевского района Фаил Камаев.

«В рамках реализации Национального проекта „Культура“ мы продолжаем обновлять сельские дома культуры, поставлять музыкальные инструменты для музыкальных школ, открываем модельные библиотеки, оснащаем техникой виртуальные музыкальные залы. Делаем все для того, чтобы культурная жизнь жителей села была насыщенной», — отметила Аюпова.