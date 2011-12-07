Хор имени Милославова и Госансамбль песни и танца РТ дадут совместный концерт в Казани

На сцене КЦ «Сайдаш» в Казани 22 сентября дадут совместный Государственный Волжский русский народный хора имени П.М. Милославова и Государственный ансамбль песни и танца Татарстана.

Казанцам хор представит вокально-хореографическую постановку «Стенька Разин в Жигулях», которая повествует о волжском периоде походов и завоеваний донского казака и атамана. Для коллектива она станет премьерной. Проект включит в себя шесть произведений-историй, которые покажут современные тенденции в русской народной музыке, вокале и хореографии.

А в программе Госансамбля песни и танца будут представлены хореографические композиции, в том чсиле и татарские народные, новые номера и попурри из «золотого фонда» ансамбля.

Концерт вошел в число мероприятий, доступных по Пушкинской карте.