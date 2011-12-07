Нина Короева: Не надо из поражения делать трагедию

Нина Короева стояла у истоков возрождения в Казани традиций масштабных театрализованных мероприятий на площадях, стадионах. Как режиссеру-постановщику ей приходилось руководить не сотнями, а тысячами артистов. Например, в программе Сабантуя, состоявшегося несколько лет назад в международном конно-спортивном комплексе «Казань», одновременно было занято более 5000 участников массовых сцен.

Нина Короева окончила Ленинградский институт культуры и искусств. Она режиссер массовых театрализованных представлений и праздников. Заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный работник культуры РФ. Многие годы являлась главным режиссером и автором сценария масштабного праздника, посвященного Дню республики и Дню города. Ей дважды доверялась постановка торжественных концертов во время инаугурации Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Нина Короева неоднократно приглашалась в Москву для постановки концертных программ в Колонном зале Дома Союзов, концертном зале «Россия», концертном зале Олимпийской деревни. 27 лет является сценаристом и режиссером-постановщиком детских абонементных концертов Государственного оркестра народных инструментов РТ.

За 16 лет преподавания в Казанском государственном институте культуры и искусств воспитала много талантливых режиссеров, которые успешно работают в разных регионах России и за рубежом.

Классика плюс интерактив

- Нина Григорьевна, буквально с самого основания оркестра народных инструментов его художественный руководитель Анатолий Шутиков предложил вам создать детские абонементные концерты для детей. Легко согласились на это предложение?

- Работать для детей всегда интересно. В правительственных концертах, официальных торжественных церемониях есть определенные рамки, стандарты, отходить от которых нельзя. А в детских концертах больше свободы. Но целый час удерживать внимание ребенка - это непросто. Если взрослые могут досидеть до конца, потому что воспитание не позволяет уйти с середины концерта, то ребенок, если ему неинтересно, просто встанет и уйдет или прямо в зале начнет капризничать, плакать.

- Есть формула успеха у детской аудитории?

- Академическое искусство, классику, народную музыку детям надо подавать через игру, чтобы им было понятно и в то же время интересно. Формула успеха простая: хорошая музыка плюс необычная подача плюс интерактив. Это не просто концерт, это действие, общение. Обязательно надо вести диалог со зрителями, загадывать им какие-то загадки.

Каждый год тематика детских абонементов меняется. Есть у нас цикл концертов «Знай наших!»: знай наши инструменты, знай наших композиторов, знай наших музыкантов. «Танцевальный калейдоскоп» рассказывает о танцевальных жанрах. «Музыкальные портреты городов мира» - это виртуальное путешествие по Москве, Казани, Вене, Парижу, Неаполю, Берлину, Стамбулу, Нью-Йорку, Ташкенту, другим городам. А «Музыкально-художественный вернисаж» знакомит не только с мировыми музыкальными шедеврами, но и с творчеством великих художников разных стран и эпох. Придумываем что-то новое, необычное. Обязательно отвечаем на вопросы наших зрителей.

«А зачем дирижер машет руками?»

- А были такие детские вопросы, которые ставили в тупик?

- Вопросы разные: «А зачем дирижер машет руками?», «Как музыканты разбираются в нотах?», «Почему балалайка не может звучать, как гармошка?», «Чем гармонь отличается от баяна?» Отвечаем на все.

А еще мы не забываем, что работаем с двумя аудиториями: дети и родители. Стараемся, чтобы и родителям было интересно, познавательно. К нам уже со своими детьми приходят те, кого 30 лет назад их родители приводили на первые концерты детского абонемента.

- Интересно, насколько дети 90-х годов отличаются от современных ребят?

- Дети, конечно, изменились, сегодня их сложнее чем-то удивить. Но все равно дети остаются детьми - любопытными, непосредственными. Как и 30, 20, 10 лет назад, мы знакомим их с правилами поведения в концертном зале, и важно, чтобы они принимали эти правила игры.

- На концертах абонементов вместе с профессиональной ведущей на сцену выходят двое детей…

- А они в свои 5 - 6 лет тоже профессионалы и к своей работе относятся очень ответственно. Ребята в зале воспринимают их как своих. К ним больше доверия.

У нас в концертах участвуют и дети-исполнители. Причем они лауреаты многих престижных конкурсов, играют на высоком профессиональном уровне.

Конкурсы могут сломать ребенка

- Нина Григорьевна, как вы относитесь ко всевозможным детским конкурсам, которые проходят по жестким, взрослым законам шоу-бизнеса?

- Многие родители хотят, чтобы их ребенок стал звездой, и насильно затаскивают его на конкурсы, телевизионные шоу. Но дети разные, и если ребенок не подготовлен морально, психологически, физически, профессионально, его легко можно сломать.

- Надо готовить ребенка к возможному поражению?

- Это очень важный момент, который должны понимать и родители, и педагоги. Да, надо уметь проигрывать, хотя это неприятно и очень обидно. И не надо делать из этого трагедию. Поддержите ребенка, объясните ему, что на конкурсе жизнь не заканчивается.

Артистом, тем более звездой, может стать далеко не каждый. Но учиться музыке, вокалу полезно каждому. У тех ребят, кто занимается в музыкальной школе, более развита память, фантазия, они более организованны, более самостоятельны. Музыка учит их импровизации, свободе. Они не бояться общаться, выступать перед любой аудиторий, открыто высказывать свое мнение. Это очень ценные навыки для жизни.