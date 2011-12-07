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На площадке перед стадионом «Ак Барс Арена» в 14.00 начнется концерт «Я проголосовал!»

На сцене будут выступать Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Filatov & Karas, рэпер Мот и другие. Также в Казань приехали группа «Ума Турман» и Олег Газманов.

Праздничный концерт «Я проголосовал!» начнется в 14:00 на площадке перед стадионом «Ак Барс Арена». Об этом сообщает мэрия Казани.

На сцене будут выступать Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Filatov & Karas, рэпер Мот и другие. Также в Казань приехали группа «Ума Турман» и Олег Газманов.

При входе на концерт нужно будет показать браслет «Я проголосовал», который выдают на избирательных участках. Напомним, что по этому же браслету в дни выборов можно бесплатно ездить в общественном транспорте и посещать музеи города.

КВ
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