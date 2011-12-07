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В Казани открыли инсталляцию, посвященную Габдулле Тукаю

На инсталляции «Туган Тукай» представлено изображение посмертной маски поэта.

В Казани открыли инсталляцию, посвященную великому татарскому поэту Габдулле Тукаю.

Автором арт-объекта «Туган Тукай» выступил дизайнер Сергей Хина. На инсталляции представлено изображение посмертной маски поэта со строками из его стихотворения «Туган тел».

Увидеть арт-объект размером 210 на 160 см казанцы и гости столицы РТ могут в галерее современного искусства «БИЗОN». Вход — 150 рублей, для студентов — 100 рублей, детям и пенсионерам — бесплатно.

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