В Казани открыли инсталляцию, посвященную Габдулле Тукаю

В Казани открыли инсталляцию, посвященную великому татарскому поэту Габдулле Тукаю.

Автором арт-объекта «Туган Тукай» выступил дизайнер Сергей Хина. На инсталляции представлено изображение посмертной маски поэта со строками из его стихотворения «Туган тел».

Увидеть арт-объект размером 210 на 160 см казанцы и гости столицы РТ могут в галерее современного искусства «БИЗОN». Вход — 150 рублей, для студентов — 100 рублей, детям и пенсионерам — бесплатно.