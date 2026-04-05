В Татарстане 6 апреля ожидаются сильный ветер, дожди и грозы

По данным Гидрометцентра РТ, в понедельник в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, на западе возможен мокрый снег. В отдельных районах не исключена гроза.

Ветер юго-восточный сменится на юго-западный, его скорость составит 7–12 м/с с порывами до 15–18 м/с. В Казани порывы будут достигать 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +1…+6°, днем +5…+10°, на востоке республики — до +13°.

Из-за осадков на дорогах возможна ухудшенная видимость и образование скользких участков. Порывистый ветер может привести к падению веток и слабо закрепленных конструкций. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходам — быть внимательнее при переходе проезжей части.