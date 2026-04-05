На реках Татарстана зафиксирован резкий подъем уровня воды

В республике продолжаются активные паводковые процессы. По данным МЧС, за минувшие сутки наиболее интенсивный рост воды отмечен на Свияге и её притоках — от 73 до 155 сантиметров.

В Предкамье уровень воды увеличился на 15–68 см, а на реке Тойма — сразу на 111 см. В Закамье также наблюдается повышение: в большинстве рек оно составило 17–87 см. Самый заметный подъём зафиксирован на Малом Черемшане (+124 см) и Актае (+227 см). В то же время на реках Милля, Мензеля и Ик уровень воды незначительно снизился (на 24–39 см).

Из-за интенсивного подъёма воды началось затопление пойм. На Малом Черемшане у села Приозёрное пойма оказалась под водой более чем на метр. Аналогичная ситуация на реке Кубня у села Чутеево — глубина затопления достигла 63 сантиметров.