Казанский гимнаст Даниел Маринов выиграл золото Кубка мира в Египте

Представитель Татарстана одержал победу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Каире, передает ТАСС. Даниел Маринов стал лучшим в вольных упражнениях, набрав 14,233 балла.

Второе место занял россиянин Арсений Духно (14,133 балла), третьим стал филиппинец Карлос Юло (14,000 балла). Соревнования завершатся 6 апреля. Российские гимнасты выступают в нейтральном статусе.

21-летний Маринов — многократный чемпион России и бронзовый призер чемпионата мира 2025 года. На Играх БРИКС в 2024 году он выиграл личное многоборье и упражнения на брусьях, а также взял серебро и бронзу в других дисциплинах.

Спортсмен родился в Софии, в детстве переехал в Россию, имеет двойное гражданство. На всероссийских соревнованиях Даниел выступает за Татарстан и проживает в Казани.