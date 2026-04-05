Мужская сборная «Динамо-Татарстан» завоевала титул чемпиона России по волейболу на снегу

В Новом Уренгое завершился национальный чемпионат по волейболу на снегу. Соревнования проходили с 3 по 5 апреля. В мужском финале команда «Динамо-Татарстан» одержала победу над «Факелом Ямал» из Нового Уренгоя.

Женская команда «Динамо-Татарстан» уступила в решающем матче калининградскому «Локомотиву», став серебряным призером.

Параллельно в Казани продолжаются полуфинальные баталии Суперлиги Пари в классическом волейболе. «Зенит-Казань» на домашней площадке переиграл новосибирский «Локомотив» со счетом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25). Счет в серии стал равным — 1:1. Следующий матч пройдет также в Казани.