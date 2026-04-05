Татарстан вошел в десятку регионов России с самым высоким ростом зарплат

5 апреля 2026  14:31

По итогам января 2026 года республика заняла восьмое место в стране по темпам увеличения средних заработных плат. Показатель вырос на 16,8%, что заметно выше среднероссийского (15,1%), сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную статистику.

Среди регионов-лидеров — Москва (+22%), Алтайский край (+21,5%), Бурятия (+21%), Курская область (+20,6%) и Чукотка (+18,2%). Татарстан расположился между Магаданской (+16,9%) и Саратовской (+16,6%) областями, опередив также Новгородскую область (+16,5%).

В расчет принимается среднемесячная начисленная заработная плата (до вычета налогов) с учетом премий и доходов всех работников, включая сверхвысокие. В целом по России зарплаты в январе выросли на 15,1%. Республика традиционно входит в число регионов с динамично развивающимся рынком труда.

