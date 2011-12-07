Онлайн-фестиваль «Каравон» посмотрели более 500 тыс. человек

Фольклорный фестиваль «Каравон» прошел в этом году в режиме «онлайн» и собрал более 500 тыс. зрителей, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Если традиционно в селе Русское Никольское собирались порядка 10—20 тыс. человек, то в этот раз на различных площадках у нас было более 500 тыс. посещений. При этом шла активная дискуссия», — рассказала Аюпова.

На площадке резиденции креативных индустрий «Штаб» выступили группа «Ворожея», резидент проекта «Пелагея» — фольклорная группа «Репа & Поверье» и другие артисты.

Напомним, фольклорный фестиваль «Каравон» проводится в Татарстане ежегодно с 1993 года, а в 2003 году праздник признали государственным.