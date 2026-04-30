Более 1200 заявок от молодежи Татарстана поступило на форум ПФО «иВолга»

Представители молодежи республики уже направили свыше 1200 заявок на участие в окружном молодежном форуме «иВолга», который пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковских озерах в Самарской области. Как сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, регистрация продолжается до 24 мая. Главная тема форума в этом году — «Код России: единство в многообразии». Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Подготовка к форуму обсуждалась 29 апреля в Самаре на совещании с участием представителей всех регионов ПФО. Участники утвердили итоговую концепцию, ключевые направления и формат проведения. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев подчеркнул, что «иВолга» — общий окружной проект, и каждый регион отвечает за свое направление «под ключ». Татарстан выступает ответственным за образовательную смену «Код служения».

Участников ждет палаточный городок (размещение по 2–3 человека), а также инклюзивная инфраструктура: пандусы, адаптированные зоны проживания и отдыха. Заявки принимаются по восьми направлениям, включая «Арт-код», «Код знаний», «Медиа-код» и «Семейный код». Участие бесплатное, регистрация — на платформе «Росмолодежь.Форумы».