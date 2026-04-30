Начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Ирек Кадамов обратился к действующим сотрудникам и ветеранам пожарной охраны в честь их профессионального праздника.

«Этот день символизирует торжество человеческой воли, знаний и самоотверженности, направленных на защиту жизни и имущества граждан. Профессия пожарного — это не просто работа, это призвание, требующее высочайшего уровня профессионализма, физической и психологической подготовки, а также готовности к немедленным действиям в экстремальных условиях», — отметил Кадамов.

В последние годы Татарстан значительно усилил материально-техническую базу пожарной охраны. Внедряются передовые технологии, закупается самая современная пожарная техника. Главная цель — повысить эффективность работы противопожарной службы и максимально снизить риски для населения.

«Говоря о наших достижениях, я хочу подчеркнуть, что без мудрых решений Раиса РТ Рустама Минниханова и прямой поддержки Правительства республики под руководством Премьер-министра РТ Алексея Песошина эти успехи были бы невозможны», — подчеркнул глава ГУ МЧС России по РТ.

Максимально содействует службе пожарной охраны и руководство МЧС России, а также территориальные органы исполнительной власти, министерства республики и местные органы власти. Их поддержка позволяет пожарным максимально оперативно реагировать на любые вызовы.

«Честь и уважение — нашим ветеранам. Вы, являясь носителями бесценного опыта и традиций, заложили прочный фундамент для профессионального роста молодых сотрудников. Ваш самоотверженный труд, мужество и солидарность служат примером для подражания и вдохновляют нынешнее поколение пожарных», — сказал Кадамов.

Он пожелал всем причастным к пожарному делу крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.