В Татарстане с 1 июня стартует прием заявлений на семейную налоговую выплату

30 апреля 2026  10:15

С первого дня лета работающие родители республики, воспитывающие двух и более детей, смогут обратиться за ежегодной выплатой. Как сообщает «НТР 24», право на меру поддержки имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину регионального прожиточного минимума.

Заявки принимаются до 1 октября включительно — доходы учитываются за 2025 год. Подать заявление можно тремя способами: через портал «Госуслуги», в любом МФЦ или в клиентских офисах Социального фонда России. Большинство данных специалисты запросят самостоятельно, однако некоторые документы (например, справки из учебных заведений) придется предоставить лично.

На выплату могут претендовать работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, в семье которых воспитываются двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет при условии очного обучения). Мера поддержки предусматривает пересчет налога по ставке 6%, а образовавшаяся разница возвращается заявителю. Для оформления все члены семьи должны быть гражданами РФ, а у родителей не должно быть задолженностей по алиментам. Лишенные родительских прав и самозанятые, не имеющие иных трудовых доходов, получить выплату не смогут.

При расчете среднедушевого дохода учитываются зарплата, доходы от бизнеса, пенсии, пособия, стипендии и алименты. Например, если в семье из четырех человек работает только отец с доходом 64 тысячи рублей в месяц, среднедушевой доход составит 16 тысяч рублей, что ниже установленного порога в 22 609,5 рубля. Такая семья имеет право на выплату, но оформить ее сможет только отец. Максимальный годовой доход для семьи из четырех человек в Татарстане установлен на уровне 1 085 256 рублей. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от налогооблагаемых доходов и вычетов. Право на получение пособия необходимо подтверждать ежегодно.

