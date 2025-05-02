Дачников могут оштрафовать за мусор, запахи и запрещённых животных

Российских владельцев дачных участков могут привлекать к административной ответственности за нарушения экологических и санитарных норм. Как пояснила юрист Анастасия Билялова, штрафы грозят за скопление мусора, неприятные запахи, порчу земли и содержание запрещённых животных.

За несоблюдение правил обращения с отходами предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Если участок превращён в свалку, сумма взыскания увеличивается до 20–50 тысяч рублей. Нарушение санитарных норм, включая неприятные запахи, карается штрафом от 100 до 500 рублей.

Содержание на садовом участке крупных животных (коров, свиней, лошадей) может привести к штрафу за нецелевое использование земли. Если определена кадастровая стоимость участка, штраф составит 0,5–1% от неё, но не менее 10 тысяч рублей. При отсутствии кадастровой оценки взыскание составит 10–20 тысяч рублей.

Дополнительные санкции предусмотрены за порчу земель из-за неправильного использования пестицидов, агрохимикатов или отходов животноводства — от 3 до 5 тысяч рублей.