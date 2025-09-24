Далер Кузяев вернулся в Татарстан, подписав контракт с «Рубином»

24 сентября 2025  18:14

Казанский «Рубин» официально объявил о переходе полузащитника Далера Кузяева. Уроженец Набережных Челнов подписал с клубом контракт до конца сезона 2025/2026 годов и будет выступать под 14-м номером.

32-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента после ухода из французского «Гавра», где играл с 2023 года. Карьера Кузяева включает выступления за «Зенит», «Ахмат» и «Нефтехимик», а также 51 матч за сборную России.

Примечательно, что в «Ахмате» Кузяев ранее пересекался с нынешним главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым. Этот трансфер стал вторым значительным приобретением казанского клуба после закрытия трансферного окна — ранее «Рубин» объявил о подписании контракта с Антоном Швецом.

