Татарстанских школьников приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Кто мой герой?»

Ученики 5–11-х классов смогут рассказать о своём герое и увидеть эту историю на обложке школьной тетради. Такую возможность предоставляет Всероссийский конкурс сочинений «Кто мой герой?» в рамках проекта «Правильные тетрадки», второй этап которого стартовал по всей стране.

Как сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ, конкурс направлен на сохранение исторической памяти о людях, внёсших вклад в развитие страны. Участникам необходимо творчески представить своего героя: написать краткую биографию и приложить его графический портрет.

Работы будут оцениваться в трёх основных номинациях: «Герой Труда», «Духовный подвиг» и «Герой Современности». Также предусмотрены три специальные номинации: «Высокая художественность», «Самая эмоциональная работа» и «Детальность исследования».

Главный приз — лучшие сочинения и портреты победителей будут размещены на обложках тематической серии тетрадей. Приём работ продлится до 30 декабря 2025 года. Торжественная церемония награждения запланирована на март 2026 года и пройдёт на пресс-конференции в здании Минпросвещения России в Москве.