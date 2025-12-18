Татарстанских школьников приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Кто мой герой?»

news_top_970_100
Республика
18 декабря 2025  12:56
Автор:
Владислав Косолапкин

Ученики 5–11-х классов смогут рассказать о своём герое и увидеть эту историю на обложке школьной тетради. Такую возможность предоставляет Всероссийский конкурс сочинений «Кто мой герой?» в рамках проекта «Правильные тетрадки», второй этап которого стартовал по всей стране.

Как сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ, конкурс направлен на сохранение исторической памяти о людях, внёсших вклад в развитие страны. Участникам необходимо творчески представить своего героя: написать краткую биографию и приложить его графический портрет.

Работы будут оцениваться в трёх основных номинациях: «Герой Труда», «Духовный подвиг» и «Герой Современности». Также предусмотрены три специальные номинации: «Высокая художественность», «Самая эмоциональная работа» и «Детальность исследования».

Главный приз — лучшие сочинения и портреты победителей будут размещены на обложках тематической серии тетрадей. Приём работ продлится до 30 декабря 2025 года. Торжественная церемония награждения запланирована на март 2026 года и пройдёт на пресс-конференции в здании Минпросвещения России в Москве.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстанских школьников приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Кто мой герой?»
В Казани полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в карманной краже в автобусе
Более 384 тысяч поездок в Казани оплачены через мобильное приложение
Раис Татарстана вручил 100 автомобилей победителям смотра-конкурса муниципалитетов
Госкомитет РТ по тарифам назвал причины изменения тарифов на ЖКУ в 2026 году
В РТ заменили водопровод 1975 года постройки на 45 млн рублей в рамках нацпроекта
РТ усилила оснащение инспекторов по охране природы: ведомство получило 90 единиц зимней техники
В Казани приняты решения о налоговых льготах для студентов из многодетных семей