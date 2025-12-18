В больнице скончалась девочка, пострадавшая от нападения собак в Васильево

В больнице скончалась девятилетняя девочка, которую несколько недель назад в поселке Васильево (Зеленодольский район) покусала стая собак. Врачи боролись за ее жизнь, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Глава района Михаил Афанасьев сообщил в своем Telegram-канале, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.

«Врачи делали все возможное, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью», – написал он.

Напомним, инцидент произошел 28 ноября. По факту нападения ведется следствие. Ранее были задержаны руководитель и работник организации по отлову безнадзорных животных, суд отправил их под домашний арест. Также был задержан депутат совета Айшинского сельского поселения, руководивший местным департаментом ЖКХ.