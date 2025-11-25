Дарья Санникова назначена советником мэра Казани по сотрудничеству с БРИКС+

25 ноября 2025  16:09

Бывший руководитель комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова займет новую должность советника мэра по взаимодействию с Ассоциацией городов стран БРИКС+. Назначение связано с активным развитием международной организации, учрежденной по инициативе градоначальника Ильсура Метшина в июне 2024 года.

Мэр Казани отметил профессиональные качества Санниковой: «Дарья Александровна наработала обширные связи с международными институциями, активно продвигая туристический потенциал Казани. Этот опыт очень нужен для взаимодействия в рамках Ассоциации». За период ее руководства комитетом туризма с 2016 года поток гостей в столице Татарстана вырос с 1,7 до 4,5 миллиона человек ежегодно.

Ассоциация городов БРИКС+ объединила более 18 тысяч муниципалитетов из 20 государств. Первым масштабным мероприятием организации стал международный молодежный фестиваль в Казани с участием представителей 13 стран, который решено проводить на регулярной основе.

