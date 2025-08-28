День города и республики станет праздником добрососедства и семейных традиций

Главной особенностью праздника станет подведение итогов уникального фестиваля «Курше фест» и проекта «Лето в Татарстане».

- «Курше фест» - это не просто фестиваль, а настоящее движение добрососедства. Его идея - объединение детей, молодежи, представителей старшего поколения. «Курше фест» - важное и знаковое событие в рамках программы благоустройства придомовых территорий «Наш двор», которая реализуется по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, - отметила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

День города и республики - традиционно праздник семейный. Лейла Ринатовна рассказала, что в этом году будет продолжен опыт 2024 года, когда 30 августа одновременно зарегистрировали брак 45 пар. Церемония получилась яркая и трогательная. Кстати, все 45 пар живут благополучно. В настоящее время в этих семьях родились 10 малышей: пять девочек и пять мальчиков.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова подробно рассказала о культурной программе Дня города и республики. Программа яркая, разнообразная и насыщенная. Например, 29 августа состоится юбилейный, 20-й, детский музыкальный фестиваль «Белый пароход». Этот проект, поддержанный лично Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и Президентским фондом культурных инициатив, объединяет одаренных детей из разных регионов России, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

30 августа в Казани в 40-й раз состоится республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!»). Вечером у Дворца земледельцев в 15-й раз пройдет международный оперный фестиваль «Казанская осень», который проводит Государственный академический симфонический оркестр РТ.

Заместитель начальника управления культуры исполкома Казани Эмиль Мустафин сообщил, что 30 августа в рамках фестиваля добрососедства и конкурса народного караоке «Голос нашей команды. Голос нашего двора» пройдет более 70 мероприятий. Каждый обновленный двор города превратится в импровизированную сценическую площадку, где любой житель сможет представить свои таланты. Уже проводятся отборочные туры.

Заметным событием станет международный мотофестиваль «Два Кремля». Он стартует 30 августа в 11 часов на площадке у Дворца земледельцев. В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Оте­чественной войне.

В 14 часов в Старо-Татарской слободе на улице Каюма Насыри состоится традиционный фестиваль «Казанское полотенце», на котором выступят более 300 исполнителей и творческих коллективов со всей России.

Множество мероприятий запланировано на площадке у центра семьи «Казан». Здесь будут проходить различные активности, творческие мастер-классы, рассчитанные для людей любого возраста. В концертной программе примут участие звезды татарской эстрады. Хедлайнерами вечера станут легендарный Хор Турецкого и Татьяна Буланова.

По традиции завершится праздник в 22 часа салютом.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности. На всех площадках предусмотрено дежурство бригад скорой помощи, пожарной службы, сотрудников полиции.

- Все места проведения праздничных мероприятий перед их началом будут обследованы кинологами и специальными техническими средствами. Доступ граждан на мероприятия будет осуществляться через КПП с использованием металлодетекторов, - рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РТ Евгений Прытков. - Принимаемые меры в первую очередь направлены на безопасность проведения мероприятий. Прошу граждан и гостей отнестись к временным неудобствам с пониманием. Обращаю внимание, что нежелательно приходить на праздник с большой ручной кладью, так как она будет досматриваться на КПП и это займет большое количество времени. Вход на мероприятия в нетрезвом виде также запрещен. Особое внимание необходимо уделять безопасности детей. Если вы идете на мероприятие с ребенком, объясните ему, если он потерялся, то ему нужно обратиться за помощью к сотруднику полиции. Если вы обнаружите какие-либо посторонние предметы, бесхозные сумки, пакеты, коробки, не подходите к ним близко и тем более не трогайте, а сразу сообщайте о подозрительной находке сотрудникам полиции.