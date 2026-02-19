Депутатские полномочия Азата Зиганшина прекращены досрочно в связи с назначением министром

Республика
19 февраля 2026  11:06

На 18-м заседании Госсовета Татарстана VII созыва депутаты досрочно сложили полномочия Азата Зиганшина — соответствующее решение принято на основании его личного заявления. Он также выведен из состава комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Напомним, в январе указом Раиса РТ Рустама Минниханова Зиганшин возглавил Министерство экологии и природных ресурсов республики, сменив на этом посту Александра Шадрикова.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин отметил, что Зиганшин был депутатом VI и VII созывов, активно участвовал в законотворческой работе и экологических проектах. Спикер вручил ему благодарственное письмо и пожелал успехов на новом посту. В ответ экс-депутат поблагодарил руководство республики за доверие и пообещал оправдать его.

