Депутаты Госсовета РТ прочли стихи Тукая в рамках акции ко Дню родного языка

24 апреля 2026  10:24

В республике продолжаются мероприятия, посвященные 140-летию со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая. В преддверии Дня родного языка депутаты Государственного Совета РТ присоединились к масштабной акции и прочитали стихотворение поэта «Бәйрәм бүген!» («Сегодня праздник!»), написанное в 1908 году. Произведение призывает к труду, просвещению и движению вперед ради лучшей жизни.

Знаменитые строки прозвучали в исполнении Марата Ахметова, Лилии Мавриной, Камиля Гилманова, Рузили Тимергалеевой, Альберта Хабибуллина, Римы Мухамедшиной, Алсу Набиевой и Ильшата Аминова.

