Горьковская железная дорога получила два новых поезда для маршрута Казань – Ижевск

7 мая 2026  18:06
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Фарит Муратов

Два современных электропоезда серии ЭПЗД, приобретенные у Демиховского машиностроительного завода, выйдут на линию Казань – Ижевск. Составы придут на смену устаревшим электричкам ЭД9М. Запуск приурочен к началу международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Каждый поезд рассчитан на 548 посадочных мест. Вагоны оснащены эргономичными креслами, вместительными багажными полками, системой климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха и USB-разъемами для зарядки устройств. Для пассажиров с велосипедами предусмотрены специальные места.

Для удобства посадки на низких платформах установлены выдвижные ступеньки. Для маломобильных пассажиров в головном и хвостовом вагонах смонтированы электроподъемники.

В двух вагонах работает мультимедийная система для просмотра фильмов, а также барный уголок со столиками. С точки зрения безопасности, салоны и крыша оборудованы камерами видеонаблюдения.

  • Фарит Муратов

