«Динамо-Ак Барс» всухую обыграло московское «Динамо» и ведет 2–0 в полуфинальной серии

Казанская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» одержала вторую победу над столичным «Динамо» в полуфинале чемпионата России. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3:0.

Самым результативным игроком матча стала доигровщица хозяек Брайелин Мартинес, набравшая 14 очков. Казанки уверенно переиграли соперниц по всем компонентам: реализация атак составила 43% против 28%, а на блоке хозяйки набрали 13 очков против пяти у гостей.

Первая встреча также завершилась победой «Динамо-Ак Барса» с сухим счетом. Теперь казанской команде осталось выиграть всего один матч для выхода в финал. Третья игра серии до трех побед пройдет 26 марта в Москве. Начало запланировано на 19:00.