«Динамо» Татарстана: новые победы и рекорды

В Казани прошла отчетно-выборная конференция физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан, посвященная подведению итогов пятилетней работы.
Мероприятие возглавил председатель регионального отделения, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. На конференции он вновь единогласно был переизбран на свой пост.
В 2023 году, в год 100-летия всероссийского общества «Динамо», татарстанское отделение признали лучшим физкультурно-спортивным обществом страны.
- Мы впервые за всю историю добились такого результата, - отметил Асгат Сафаров. - Это заслуга наших спортсменов, тренеров и всех, кто работает на благо спорта. Имея поддержку со стороны республиканских властей, всех силовых органов республики, нам отступать или сдавать позиции просто не к лицу. Так что вперед к новым победам!
За последние пять лет динамовцы Татарстана показали выдающиеся результаты. На Олимпиаде в Токио (2021 год) они завоевали семь медалей в четырех видах спорта. Особенно отличились фехтовальщица Марта Мартьянова (золото), пловец Александр Красных (серебро) и волейболисты Максим Михайлов, Артем Вольвич, Валентин Голубев и Дмитрий Волков. В 2024 году на Играх БРИКС в Казани спортсмены добавили в копилку России 13 золотых наград.
Гордость Татарстана - игровые команды «Динамо». Мужская команда по хоккею на траве «Динамо-Казань» - 22-кратный чемпион России. Волейбольный клуб «Динамо - Ак Барс» также регулярно побеждает на национальных и международных турнирах.
На конференции чествовали выдающихся спортсменов и тренеров. Среди них - чемпионка Европы по самбо Ксения Задворнова, чемпионка по синхронному плаванию Агния Тулупова, волейболистка Брайелин Мартинес и другие. Лучшими тренерами признаны Араик Маргарян (хоккей на траве), Зоран Терзич (волейбол) и Светлана Демина (стрельба).
В 2026 году «Динамо» Татарстана отметит 100-летие. Сегодня в обществе состоят более 25 тысяч человек, развивается 52 вида спорта.