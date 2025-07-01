«Динамо» Татарстана: новые победы и рекорды

В Казани прошла отчетно-выборная конференция физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан, посвященная подведению итогов пятилетней работы.

В заключение конференции Асгат Сафаров вручил награды лучшим спортсменам и тренерам ФСО «Динамо» Фото: minsport.tatarstan.ru

Мероприятие возглавил председатель регионального отделения, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. На конференции он вновь единогласно был переизбран на свой пост.

В 2023 году, в год 100-летия всероссийского общества «Динамо», татарстанское отделение признали лучшим физкультурно-спортивным обществом страны.

- Мы впервые за всю историю добились такого результата, - отметил Асгат Сафаров. - Это заслуга наших спортсменов, тренеров и всех, кто работает на благо спорта. Имея поддержку со стороны республиканских властей, всех силовых органов республики, нам отступать или сдавать позиции просто не к лицу. Так что вперед к новым победам!

За последние пять лет динамовцы Татарстана показали выдающиеся результаты. На Олимпиаде в Токио (2021 год) они завоевали семь медалей в четырех видах спорта. Особенно отличились фехтовальщица Марта Мартьянова (золото), пловец Александр Красных (серебро) и волейболисты Максим Михайлов, Артем Вольвич, Валентин Голубев и Дмитрий Волков. В 2024 году на Играх БРИКС в Казани спортсмены добавили в копилку России 13 золотых наград.

Гордость Татарстана - игровые команды «Динамо». Мужская команда по хоккею на траве «Динамо-Казань» - 22-кратный чемпион России. Волейбольный клуб «Динамо - Ак Барс» также регулярно побеждает на национальных и международных турнирах.

На конференции чествовали выдающихся спортсменов и тренеров. Среди них - чемпионка Европы по самбо Ксения Задворнова, чемпионка по синхронному плаванию Агния Тулупова, волейболистка Брайелин Мартинес и другие. Лучшими тренерами признаны Араик Маргарян (хоккей на траве), Зоран Терзич (волейбол) и Светлана Демина (стрельба).

В 2026 году «Динамо» Татарстана отметит 100-летие. Сегодня в обществе состоят более 25 тысяч человек, развивается 52 вида спорта.