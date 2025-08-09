СМИ узнали детали сорвавшегося трансфера Дорваля

Итальянская пресса озвучила новую версию причин срыва трансфера защитника Мехди Дорваля из «Бари» в «Рубин». По данным Pianetabari, изначально стороны согласовывали зарплату алжирского игрока в размере 500 тысяч евро, однако в последний момент казанский клуб предложил потенциальному новичку меньший оклад. Сторона игрока предпочла выйти из переговоров.

Отметим, что это вторая версия причин срыва перехода. Ранее СМИ ссылались на отсутствие банковских гарантий с российской стороны. Дорваль же, после визита в Казань, вернулся в Бари, проведя несколько дней в Париже.