СМИ узнали детали сорвавшегося трансфера Дорваля

news_top_970_100
Спорт
9 августа 2025  18:24
Автор:
Эдгар Витковский

Итальянская пресса озвучила новую версию причин срыва трансфера защитника Мехди Дорваля из «Бари» в «Рубин». По данным Pianetabari, изначально стороны согласовывали зарплату алжирского игрока в размере 500 тысяч евро, однако в последний момент казанский клуб предложил потенциальному новичку меньший оклад. Сторона игрока предпочла выйти из переговоров.

Отметим, что это вторая версия причин срыва перехода. Ранее СМИ ссылались на отсутствие банковских гарантий с российской стороны. Дорваль же, после визита в Казань, вернулся в Бари, проведя несколько дней в Париже.

news_right_column_240_400
Новости
СМИ узнали детали сорвавшегося трансфера Дорваля
Валентин Вада продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Многодетные семьи Татарстана активно получили более 10 тыс. земельных участков
В аэропортах Казани и Нижнекамска возобновили авиасообщение
Едим шоколад без вреда для здоровья
Семьи с детьми получили более 400 миллионов рублей из средств маткапитала
Авиасообщение в Татарстане ограничено из-за угрозы БПЛА
В Татарстане завершается капремонт 19 детских лагерей