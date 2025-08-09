Рашид Рахимов продлил свою серию без побед над ЦСКА

«Рубин» потерпел разгромное поражение от ЦСКА в гостевой игре 4-го тура РПЛ, встреча в Москве завершилась со счётом 1:5. Единственный мяч в составе казанцев забил Мирлинд Даку, он поднялся в топ-3 бомбардиров текущего чемпионата. ЦСКА благодаря победе продлил свою серию без поражений в РПЛ до 18 матчей, последний раз «армейцы» уступали в ноябре 2024 года «Ростову» (1:2).

Продлилась и серия «Рубина» без побед над ЦСКА – она растянулась на девять встреч в РПЛ и Кубке России. В свой тренерской карьере Рашид Рахимов ни разу не обыгрывал «армейцев» в рамках чемпионатов страны. Возглавляя «Амкар», «Локомотив», «Ахмат», «Уфу» и «Рубин» специалист девять раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений при разнице мячей 10:41.