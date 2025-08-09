Валентин Вада продолжит карьеру в Саудовской Аравии

9 августа 2025  16:58
Эдгар Витковский

Экс-полузащитник «Рубина» Валентин Вада перейдёт в клуб «Дамак» из Саудовской Аравии, утверждает в своих социальных сетях инсайдер Сесар Луис Мерло. Контракт футболиста с саудитами будет действовать два сезона, новичка представят в ближайшее время.

Вада покинул российский клуб летом 2025 года в статусе свободного агента. «Дамак» по итогам сезона 2024/25 занял 14-е место, остановившись в двух очках от прямого вылета в Первый дивизион. Наивысшим достижением клуба остаётся пятое место в сезоне 2021/22.

