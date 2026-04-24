Для работы на «КазаньФоруме» отобрали 650 добровольцев из России и зарубежья

Формирование волонтерской команды XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» завершилось 20 апреля. Организаторы получили 1223 заявки, из которых в итоге утвердили 650 добровольцев: 580 — из Казани и еще 70 — из других регионов России. С 10 мая они приступят к работе на площадках форума, а также в местах прибытия и отправления гостей.

Добровольцы будут задействованы в официальной программе, в качестве атташе и на сервисных позициях. Ключевые критерии отбора — владение иностранными языками и знание делового этикета. Благодаря партнерству с вузами удалось собрать команду студентов, говорящих на английском, французском, арабском, турецком, туркменском, хинди, фарси и пушту.

География волонтерского корпуса значительно расширилась. Самую многочисленную группу составляют россияне (609 человек). К ним присоединятся 12 добровольцев из Туркменистана, 9 из Индии, 8 из Казахстана, по двое из Египта и Узбекистана, а также по одному представителю из Беларуси, Ливана, Кыргызстана, Палестины, Ирака, Ирана, Сьерра-Леоне и Сирии.

Подготовка волонтеров пройдет в три этапа. Сначала состоится общий ориентационный тренинг, затем — функциональное обучение с разбором задач на конкретных позициях. Заключительным этапом станет практическое знакомство с инфраструктурой, зонированием и правилами безопасности непосредственно на объектах форума. Глава минмолодежи РТ Азат Кадыров отметил, что международная команда из 650 добровольцев станет живым воплощением межкультурного диалога, лежащего в основе форума.