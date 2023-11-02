Дмитрий Воронков отличился первой шайбой в НХЛ

Отрезок с пятницы по вторник получился сверхпродуктивным для экс-форварда «барсов» Дмитрия Воронкова: игрока перевели из фарм-клуба в «Коламбус», он дебютировал в НХЛ набранным очком, а уже в третьей встрече забросил свою первую шайбу. Но пока «мундиры» тяжело вкатываются в регулярку, занимая предпоследнюю строчку на «Западе». Разбираем первые встречи нападающего за океаном.

Форвард тяжело стартовал в Америке

После серебряного сезона в «Ак Барсе» Дмитрий Воронков принял решение уехать в Штаты, заключив двухлетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс». Нападающий отработал в летнем лагере новичков «мундиров», после чего попал в основную команду и даже провел несколько выставочных матчей в предсезонку. Форвард быстро приглянулся своим силовым стилем игры: во встрече с «Баффало» игрок успел сцепиться с вратарем соперника, а в игре с «Сент-Луисом» отдал результативную передачу.

Форвард ростом 195 сантиметров и массой 109 килограммов был настоящей находкой для «Коламбуса». Главный тренер команды Паскаль Венсан отмечал, что «в какой-то момент Воронков станет зверем в НХЛ». Но в середине октября «мундиры» опубликовали состав на первые встречи регулярки - российского форварда в этом списке не оказалось. Воронкова перевели в фарм-клуб «Кливленд Монстерз», где форвард дебютировал за океаном в первом же матче против «Лихай-Вэйли». Нападающий вышел на лед во втором звене, но запомнился лишь дракой со шведом Хельге Грансом - победа осталась за Воронковым.

Эдгар ВИТКОВСКИЙ

На следующий день «Кливленд» гостил у «Херши» и уступил (2:5), однако Воронков успел не только нанести два броска в створ, но и отличиться результативной передачей. 20 и 21 октября нападающий отыграл в спаренных матчах против «Сиракьюз», однако запомнился лишь одним броском и отрицательным показателем полезности по сумме двух встреч.

Даже в НХЛ дебютировал с драки

«Коламбус» сложно стартовал в регулярке-2023/24, чередуя победы и поражения. На момент вызова Воронкова в первую команду «мундиры» успели одержать три победы при трех поражениях, причем две последние игры ушли за пределы основного времени.

27 октября российский форвард дебютировал в НХЛ - ему нашлось место в четвертой тройке нападения вместе с Шоном Курали и Мэттью Оливером. В первом матче против «Монреаля» он провел на льду 8 минут и 21 секунду, едва не оформив «хет-трик Горди Хоу». Стартовая смена запомнилась классным силовым приемом в нейтральной зоне против финского форварда Ессе Юленена, а чуть позже припечатал к борту 22-летнего канадского защитника Арбера Зекая. Оппонент мириться с подобным раскладом не стал и втянулся в драку с Воронковым: пропустив пару ударов, канадец в итоге уложил форварда на лед. Оба участника драки получили «2 + 5» минут штрафа.

Тем не менее Воронкову даже доверили время в большинстве, отправив нападающего перекрывать обзор вратарю на пятаке. С поставленной задачей «экс-барс» справился - «Коламбусу» удалось реализовать лишнего. Завершил дебютный вечер игрок результативной передачей: во втором периоде ему записали второй ассист при шайбе Джека Рословика. В целом же матч перешел в овертайм, где «мундиры» уступили 3:4.

29 октября Воронков получил уже чуть более девяти минут в матче с «Айлендерс», но не отличился результативными действиями. А во вторник он забросил свою первую шайбу в НХЛ в ворота «Далласа». Нападающий получил пока что свое рекордное игровое время (13:58), вышел в третьем звене и за 20 смен нанес один результативный бросок.

«Коламбус» пропустил быструю шайбу уже на 27-й секунде, но довольно скоро Воронков положил начало потенциальному камбэку. Форвард по уже хорошей традиции работал на пятаке, куда и была адресована шайба, - игрок замкнул передачу, которая, благодаря небольшому рикошету от соперника, оказалась в сетке. Спустя 10 минут «Коламбус» даже повел в счете, однако по итогу «Даллас» одержал победу со счетом 5:3.

«Коламбус» традиционно припарковался на дне «Востока»

Дмитрий Воронков зашел в НХЛ при неплохой статистике, но в целом команда очень сложно вошла в сезон. Текущая серия поражений насчитывает четыре матча подряд, а турнирное положение удручает - предпоследнее место в Восточной конференции. Впрочем, едва ли это кого-то удивляет: в прошлом сезоне клуб из Огайо стал последним на «Востоке», а в плей-офф последний раз пробивался в сезоне-2019/20.

В составе «Коламбуса» сейчас четверо россиян, в том числе лучший бомбардир - защитник Иван Проворов с семью результативными передачами и ровесник Дмитрия форвард Кирилл Марченко. Но именно адаптация может стать краеугольным камнем в попытке Воронкова закрепиться в НХЛ. Тренеры видят в нападающем классного силовика, однако пока игрок не полностью вписался в режим скоростей заокеанской лиги.

Если Воронкова вновь отправят в АХЛ, то у игрока есть альтернативный вариант: до декабря он может вернуться в «Ак Барс». Сейчас у казанцев сохраняется задел под потолком зарплат, плюс стоит держать в уме потенциальный обмен нападающего Дамира Жафярова с неплохим контрактом. В Казани, несомненно, будут рады возвращению Воронкова, хотя и имеют в составе его улучшенную альтернативу - Дмитрия Яшкина. Посему серия неудач «Коламбуса» - это лучшее время для форварда заявить о себе за океаном, до дедлайна отъезда у него остается чуть более месяца.