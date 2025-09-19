«Добрая Казань» отметит свой день рождения

В это воскресенье, 24 сентября, АНО «Добрая Казань» отпразднует свой день рождения большим семейным праздником для всех жителей города. Мероприятие пройдет в инклюзивном центре «Тылсым» на Ипподромной, 18. Начало в 15:00, вход свободный.

Для детей, в том числе с особенностями здоровья, организаторы подготовили насыщенную программу. Ребят ждут веселые спортивные и настольные игры, творческие мастерские по рисованию и музыке, а также захватывающая анимационная программа от одного из лучших праздничных агентств города.

Одним из самых важных событий дня станет торжественное открытие на базе центра нового проекта — центра дневного пребывания. Он появился благодаря победе «Доброй Казани» в конкурсе грантов «Центры новых возможностей». Здесь откроются новые бесплатные занятия для детей разного возраста: нейроклуб для малышей 3-4 лет, инклюзивная музыкальная мастерская, театральные занятия с логопедом и группы подготовки к школе. Родители смогут подробно узнать о всех направлениях работы и записать своих детей.

На празднике также откроется благотворительная ярмарка, где можно будет купить хэндмейд-изделия, сделанные воспитанниками центра и волонтёрами. Все собранные средства пойдут на развитие инклюзивных программ «Доброй Казани».

Завершится праздник грандиозным концертом. Сначала выступят воспитанники инклюзивных центров и ученики музыкальных школ, а главным подарком для гостей станет выступление настоящей детской рок-группы «Поколение».

«Мы хотим, чтобы этот день стал не просто праздником, но и возможностью для казанцев поближе познакомиться с нашей деятельностью, найти новых друзей и поддержать наших ребят», — поделились в организации.

Гостей ждут 24 сентября в 15:00 по адресу: ул. Ипподромная, 18.