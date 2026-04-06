Долговая нагрузка Татарстана снизилась на 14 млрд рублей

6 апреля 2026  15:09

Государственный долг республики на начало 2026 года оценивается в 98 млрд рублей. За минувший год показатель сократился на 13% (14,1 млрд рублей). Об этом на заседании комитета Госсовета РТ сообщила замминистра финансов региона Гела Герасимова.

По ее словам, уровень долговой нагрузки относительно 2024-го уменьшился на 2,6%. Просроченных обязательств у республики нет, а сам показатель устойчивости долга (19,9%) признан высоким.

В прошлом году регион своевременно перечислял проценты за пользование федеральными бюджетными кредитами (727 млн рублей) и гасил основной долг по графику (1,8 млрд рублей). Кроме того, Татарстан получил из центра инфраструктурный кредит в 1,5 млрд рублей на казанский проект «Экорайон».

Также республика участвует в механизме списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Татарстан претендует на списание 44,5 млрд рублей, напомнила Герасимова.

В Татарстане почти 837 млн рублей выделят на систему долговременного ухода
В Казани запускают цифровой реестр для борьбы с парковкой на газонах
В Вахитовском и Приволжском районах поступило 51 обращение от жителей в связи с паводком
В РТ дан старт конкурсу «Российская организация высокой социальной эффективности – 2026»
В Советском районе Казани создали 22 маневренные группы для борьбы с паводком
Росстат: средняя зарплата в Татарстане в январе 2026 года превысила 92 тысячи рублей
Казань примет международный форум по инклюзии