Долговая нагрузка Татарстана снизилась на 14 млрд рублей

Государственный долг республики на начало 2026 года оценивается в 98 млрд рублей. За минувший год показатель сократился на 13% (14,1 млрд рублей). Об этом на заседании комитета Госсовета РТ сообщила замминистра финансов региона Гела Герасимова.

По ее словам, уровень долговой нагрузки относительно 2024-го уменьшился на 2,6%. Просроченных обязательств у республики нет, а сам показатель устойчивости долга (19,9%) признан высоким.

В прошлом году регион своевременно перечислял проценты за пользование федеральными бюджетными кредитами (727 млн рублей) и гасил основной долг по графику (1,8 млрд рублей). Кроме того, Татарстан получил из центра инфраструктурный кредит в 1,5 млрд рублей на казанский проект «Экорайон».

Также республика участвует в механизме списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Татарстан претендует на списание 44,5 млрд рублей, напомнила Герасимова.