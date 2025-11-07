Доля ДТП по вине пьяных водителей в Татарстане составила 7%

За 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 2704 ДТП, в которых 275 человек погибли и 3258 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост количества ДТП на 2 случая, также на 18 увеличилось количество погибших, при этом число раненых снизилось на 43 человека. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника управления УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

— Переходя к основной теме нашей встречи, отмечу, что доля погибших в ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, достаточно высока и составляет 12% от общего числа погибших (каждый восьмой погибший), — уточнил Дамир Равельевич. — Доля пострадавших в таких ДТП — 7% от общего числа пострадавших, а доля самих ДТП, совершённых нетрезвыми водителями, достигает также 7% от общего количества зарегистрированных ДТП.

Дамир Бикмухаметов проинформировал, что за 10 месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 191 ДТП, в которых 33 человека погибли и 237 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества таких ДТП на 42 случая, снижение числа погибших на 20 и снижение числа раненых на 53.

— Эти показатели свидетельствуют о существенном влиянии фактора опьянения на тяжесть и частоту ДТП, — подытожил Бикмухаметов.