Доля обрабатывающей промышленности в Татарстане достигла 80%

Несмотря на внешнее санкционное давление, промышленность республики демонстрирует уверенный рост, заявил на заседании профильного комитета Госсовета РТ первый замминистра промышленности и торговли Родион Карпов.

По его словам, в прошлом году индекс промпроизводства в регионе составил почти 110%, а объем отгруженной продукции превысил 6 трлн рублей. За последние 20 лет доля обрабатывающих производств выросла до 80%.

При этом динамика по отраслям оказалась неравномерной. Рост отмечен в производстве химических веществ, электротехнического оборудования, беспилотников, вертолетов и кораблей. В то же время автомобилестроение показало незначительное снижение, что связано с объективными причинами — рынок сократился примерно вдвое, подчеркнул Карпов. Аналогичные проблемы наблюдаются и в других регионах страны.