Дом Маркова на Баумана могут включить в единый реестр объектов культурного наследия

Город
15 января 2026  10:02

Историческое здание на улице Баумана, известное как дом Маркова, может получить обновленный охранный статус. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия скорректировал документацию по дому № 27, что открывает путь к его внесению в единый государственный реестр ОКН России.

Построенный в середине XIX века и реконструированный в 1915 году, дом связан с именами архитекторов Петра Чернецкого и Фридриха Амлонга. Сейчас проект соответствующего документа находится на антикоррупционной экспертизе, после завершения которой возможен его официальный ввод в действие.

