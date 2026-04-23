Доходы консолидированного бюджета РТ за первый квартал составили 147,4 млрд рублей

На совещании финансовых и казначейских органов республики по итогам первого квартала 2026 года Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в консолидированный бюджет региона поступило 147,4 млрд рублей — это 22,2% от годового плана. Собственные доходы сложились в размере 135,4 млрд рублей, что на 4,7 млрд рублей меньше, чем годом ранее. Основная причина снижения — уменьшение поступлений по налогу на прибыль на 13,6 млрд рублей.

Минниханов охарактеризовал ситуацию как непростую и напряженную. Он поручил совместно с налоговыми органами и профильными министерствами проанализировать сложившуюся картину, а также помочь предприятиям республики получить меры поддержки от федеральных структур. «Главная задача — сохранить наши предприятия, рабочие места и найти рынки сбыта для продукции», — подчеркнул Раис РТ.

Резервом для пополнения бюджета остается работа с налоговой задолженностью, которая на начало апреля достигла 14,7 млрд рублей. Минниханов поручил продолжить ее сокращение. Особое внимание он уделил освоению федеральных средств: общий показатель за первый квартал составил 17,2%, по федеральным средствам — 16%. Он потребовал надлежащим образом оформить все контракты и соглашения по нацпроектам и полностью выполнить параметры соглашений с федеральным центром, а также активнее включать республиканские объекты в нацпроекты при появлении свободных лимитов.