«Доходы растут, задачи выполнены: итоги бюджета Татарстана за январь–октябрь 2025‑го»

На пресс конференции по итогам исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан, бюджета республики и местных бюджетов за январь – октябрь 2025 года выступила заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова. Она сообщила, что за 10 месяцев в консолидированный бюджет поступило 483,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Из этой суммы 398,1 млрд рублей направлено в бюджет республики, а 85,6 млрд рублей - в местные бюджеты.

Исполнение плановых показателей оказалось на достаточно высоком уровне: по консолидированному бюджету оно составило 87,5 % (при плане в 552,8 млрд рублей), по бюджету республики - 86 %, а по местным бюджетам - 95,2 %. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления выросли на 44,3 млрд рублей, или на 10,1 %. Благодаря этим результатам Татарстан занял пятое место среди субъектов РФ по общей сумме налоговых и неналоговых доходов, уступая лишь Москве, Московской области, Санкт Петербургу и Краснодарскому краю. При этом в Приволжском федеральном округе республика уверенно лидирует. В прошлом году Татарстан находился на шестом месте, уступая также Свердловской области.

Если рассматривать общую картину поступлений с территории республики, то на 1 ноября 2025 года было мобилизовано 1,4 трлн рублей налоговых и неналоговых доходов. Из них 0,9 трлн рублей поступило в федеральный бюджет, а 0,5 трлн рублей - в консолидированный бюджет Татарстана. По сравнению с январем – октябрем 2024 года рост составил 11,4 %.

Основу доходов консолидированного бюджета (96 % от общей суммы) сформировали несколько ключевых источников. Наибольшую долю занял налог на доходы физлиц - 35 %, за ним следует налог на прибыль организаций - 25 %. Существенную часть составили также неналоговые доходы (12 %), налог на имущество организаций (9 %), акцизы (8 %) и налоги на совокупный доход (7 %).

По налогу на прибыль за 10 месяцев 2025 года мобилизовано 119,7 млрд рублей, что соответствует 25 % от всех налоговых и неналоговых доходов. Однако по сравнению с прошлым годом поступления снизились на 13,2 млрд рублей (9,9 %). Наибольшие суммы пришлись на нефтегазовый комплекс (33,7 млрд рублей, или 28,1 %), строительство (8,9 млрд рублей, 7,4 %), торговлю (7,7 млрд рублей, 6,4 %) и финансовую деятельность (5,8 млрд рублей, 4,8 %). При этом в ряде отраслей зафиксировано заметное снижение поступлений: в нефтегазовом комплексе - на 10,6 млрд рублей (23,9 %), в химическом и нефтехимическом производстве - на 7,7 млрд рублей (64,4 %), а в кредитных организациях - на 4,2 млрд рублей (72,8 %). Вместе с тем в некоторых секторах экономики отмечен существенный рост: например, в производстве радиооптических и измерительных приборов поступления увеличились в 1,9 раза (+1,37 млрд рублей), в строительстве - на 10,5 % (+841,6 млрд рублей), а в лизинговых компаниях - в 1,4 раза (+596,6 млн рублей).

Налог на доходы физлиц принес в бюджет 169,8 млрд рублей, из которых 118,5 млрд рублей поступили в бюджет республики и 51,3 млрд рублей - в местные бюджеты. Это составило 35 % от всех доходов консолидированного бюджета. По сравнению с 2024 годом рост достиг 27,6 млрд рублей (19,4 %), что во многом связано с увеличением средней заработной платы: за 8 месяцев 2025 года она превысила показатель аналогичного периода прошлого года на 20 %.

Акцизы пополнили консолидированный бюджет на 38,5 млрд рублей, что соответствует 8 % от общего объема доходов. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 2 млрд рублей (5,5 %). Такой прирост обусловлен повышением ставок акцизов на нефтепродукты, увеличением норматива распределения акцизов для Татарстана на 10 %, а также ростом поступлений по акцизам на пиво и алкоголь.

Налоги на совокупный доход за январь – октябрь составили 35,5 млрд рублей при годовом плане в 35,8 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом они выросли на 2,8 млрд рублей (8,4 %). Наиболее заметный прирост отмечен по упрощенной системе налогообложения и налогу на профессиональный доход.

Имущественные налоги (налог на имущество организаций, транспортный, земельный, налог на имущество физлиц) принесли 61,3 млрд рублей, что составляет 95,7 % от плановых назначений. По сравнению с прошлогодними показателями доходы выросли на 5,9 млрд рублей, причем наибольший прирост зафиксирован по налогу на имущество организаций и земельному налогу.

Неналоговые доходы достигли 56,3 млрд рублей, что на 18,1 млрд рублей (47,3 %) больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из этой суммы 47,5 млрд рублей поступило в бюджет республики, а 8,8 млрд рублей - в местные бюджеты. Рост связан с увеличением доходов от размещения бюджетных средств и поступлений штрафов.

В заключение Алла Леонидовна Анфимова отметила, что итоги исполнения консолидированного бюджета Татарстана за 10 месяцев 2025 года демонстрируют положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Это позволило полностью выполнить запланированные расходные обязательства в рамках утвержденного бюджета.

