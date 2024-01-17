Дракон - хранитель мудрости и сокровищ

Сложно сказать, почему этот образ получил такое распространение и стал популярен. Свое отражение в нем нашли гигантские змеи и другие рептилии.

В разных историях дракон принимает облик как кровожадного чудовища, так и мудрого божества. Чаще его представляют как хранителя знаний и несметных сокровищ. Однако неизменно это существо могущественное.

Редакция «КВ» подготовила для своих читателей подборку о самых известных драконах из легенд и мифов разных народов.

Страж золотого руна

Образ дракона встречается еще в античной мифологии, где он предстает в виде хтонического чудовища - древнего зла, противостоящего человеку. Наиболее известен древнегреческий дракон Колхидский. Согласно мифам Эллады, он произошел от великана Тифона и богини Ехидны - полуженщины-полузмеи.

В истории об аргонавтах Колхидский змей выступает в роли хранителя золотого руна. Герой Ясон сумел добыть свой трофей благодаря колдунье Медее, которая усыпила дракона при помощи зелья.

Древнегреческие представления о свирепых драконах, охраняющих сокровища, стали характерными для всей европейской культуры.

Броня и мягкое подбрюшье

В дальнейшем Европа христианизировалась, при этом стали меняться и мифы. Змей и дракон начали ассоциироваться с грехом и дьяволом, потому в историях им противостоят смелые герои.

Пожалуй, один из самых прославленных драконов Европы - Фафнир из германо-скандинавской «Песни о Нибелунгах». Это сын колдуна, принявший облик непобедимого змея с непробиваемой броней. Правда, летать он не умел. Герой Сигурд смог победить чудовище при помощи хитрости. На пути к водопою дракона он выкопал яму, где и спрятался, чтобы атаковать в незащищенный живот.

К слову, деталь об уязвимом месте на теле дракона стала типичной для многих сюжетов мифов, а потом и фэнтези-литературы. В «Хоббите» Джона Толкина герои побеждают дракона Смауга благодаря попаданию в мягкое подбрюшье.

Символ добра

Несмотря на внешнюю агрессивность, далеко не во всех культурах дракон - злобное чудовище. На родине гороскопов, в Китае, это существо олицетворяет положительное начало ян. В отличие от европейских собратьев китайский дракон имеет сходство не только с рептилиями, представляя из себя химеру с рыбьей чешуей, оленьими рогами, лапами тигра, когтями орла и элементами многих других животных.

Традиционно дракон в Поднебесной считается покровителем водной стихии, хранителем рек, озер и морей. По легендам, его рождение сопровождается стихийными бедствиями.

Самый известный китайский дракон - Великий Тзянь-тан, который стал повелителем всех рек. Согласно мифам, длина его тела составляла 300 метров, однажды он устроил наводнение, которое продолжалось 9 лет.

Китайские императоры считали дракона символом своей власти. Его изображение можно встретить на гербе династии Цин. Считалось, что легендарный правитель Янди был сыном дракона и женщины.

Астрономия и шоколад

Не только китайские императоры связывали свою власть с драконом, аналогичным образом поступали их коллеги по трону в Ацтекской империи.

Дракон ацтеков носит замысловатое имя Кетцалькоатль, что означает «пернатый змей». В отличие от европейских собратьев он покрыт не чешуей, а перьями яркой окраски. Прообразом мифического существа стала свободолюбивая птичка кетцаль, которая не живет в неволе.

Кетцалькоатль - одно из верховных божеств в пантеоне народов Мезоамерики, олицетворяет плодородие земли. По легенде, ночью он переправляет солнечный диск через подземное царство, чтобы утром светило снова поднялось на горизонте.

Древнеамериканские правители ассоциировали себя с этим драконом, из-за чего изображать его стали в виде человека. Считается, что в этой ипостаси божество научило людей математике, астрономии, письменности и медицине, а еще... варить горячий шоколад из плодов какао.

Многоглавый и огнедышащий

В славянском фольклоре дракона зовут змеем, добавляя эпитет «лютый» или «поганый». Стоит отметить, что он имеет черты как европейских драконов, так и азиатских.

Змей Горыныч - недобрый герой русских былин и сказок. В различных вариациях чудищу приписывали 3, 6 и даже 9 голов, при этом оно имело крылья и плевалось огнем. Наиболее каноничным образом русского дракона стало его изображение на картине Виктора Васнецова «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем».

В разных историях Горыныч действует как силой, так и хитростью. В былинах он похищает царевен, берет в плен князей и сражается с богатырями. А вот в сказках мог обернуться человеком, чтобы выступить в роли обольстителя.

Например, в «Чудесной рубашке» Горыныч так обманул Елену Прекрасную, которая убила своего мужа Ивана, а потом вышла замуж за Змея.

Не все так однозначно

Символом Казани является Зилант - сейчас это существо с телом змеи, птичьими лапами и крыльями. Хотя образ его менялся со временем.

Относительно Зиланта существует две прямо противоположные легенды. Согласно первой версии, он являлся хранителем Казани, защищавшим ее границы от захватчиков. А вот по другой, это был царь змеев, которые изводили жителей окрестных земель. В конечном итоге люди под предводительством смельчака подожгли гору, где жило чудовище. Мелкие змеи погибли, а Зилант был сражен героем.

В любом случае Зилант теперь красуется на гербе Казани, перекочевав на него со знамени Казанского ханства. В современном виде он выглядит как черный дракон в золотой короне, с золотыми лапами и красным хвостом. К слову, эти черты роднят его с другим мифическим существом - европейским василиском, который, по легенде, способен превращать взглядом все живое в камень.

Переосмысление

Мифы и легенды стали плодотворной почвой для фэнтези-литературы, поэтому дракон остается самым популярным фантастическим существом.

Только вот в наш постмодернистский век его образ подвергся переосмыслению, сменившись на противоположный. Вместо кровожадного чудовища часто он предстает в роли несчастной жертвы, ищущей спасения от рыцарей и добрых волшебников. А еще нынешние драконы не знают, куда деваться от принцесс, которые все как одна мечтают, чтобы их похитили.