Дракон - хранитель мудрости и сокровищ

Наступивший год, если верить древним китайским мудрецам, пройдет под знаком Зеленого Дракона. Это грозное мифическое существо встречается практически во всех культурах мира. Различные его изображения можно встретить на каждом из материков, кроме Антарктиды.

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Город
17 января 2024  10:38
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН
Автор фото: Фарит Муратов

Сложно сказать, почему этот образ получил такое распространение и стал популярен. Свое отражение в нем нашли гигантские змеи и другие рептилии. 

В разных историях дракон принимает облик как кровожадного чудовища, так и мудрого божества. Чаще его представляют как хранителя знаний и несметных сокровищ. Однако неизменно это существо могущественное.

Редакция «КВ» подготовила для своих читателей подборку о самых известных драконах из легенд и мифов разных народов.

Страж золотого руна

Образ дракона встречается еще в античной мифологии, где он предстает в виде хтонического чудовища - древнего зла, противостоящего человеку. Наиболее известен древнегреческий дракон Колхидский. Согласно мифам Эллады, он произошел от великана Тифона и богини Ехидны - полуженщины-полузмеи.

В истории об аргонавтах Колхидский змей выступает в роли хранителя золотого руна. Герой Ясон сумел добыть свой трофей благодаря колдунье Медее, которая усыпила дракона при помощи зелья.

Древнегреческие представления о свирепых драконах, охраняющих сокровища, стали характерными для всей европейской культуры.

Броня и мягкое подбрюшье

В дальнейшем Европа христианизировалась, при этом стали меняться и мифы. Змей и дракон начали ассоциироваться с грехом и дьяволом, потому в историях им противостоят смелые герои.

Пожалуй, один из самых прославленных драконов Европы - Фафнир из германо-скандинавской «Песни о Нибелунгах». Это сын колдуна, принявший облик непобедимого змея с непробиваемой броней. Правда, летать он не умел. Герой Сигурд смог победить чудовище при помощи хитрости. На пути к водопою дракона он выкопал яму, где и спрятался, чтобы атаковать в незащищенный живот.

К слову, деталь об уязвимом месте на теле дракона стала типичной для многих сюжетов мифов, а потом и фэнтези-литературы. В «Хоббите» Джона Толкина герои побеждают дракона Смауга благодаря попаданию в мягкое подбрюшье. 

Символ добра

Несмотря на внешнюю агрессивность, далеко не во всех культурах дракон - злобное чудовище. На родине гороскопов, в Китае, это существо олицетворяет положительное начало ян. В отличие от европейских собратьев китайский дракон имеет сходство не только с рептилиями, представляя из себя химеру с рыбьей чешуей, оленьими рогами, лапами тигра, когтями орла и элементами многих других животных.

Традиционно дракон в Поднебесной считается покровителем водной стихии, хранителем рек, озер и морей. По легендам, его рождение сопровождается стихийными бедствиями.

Самый известный китайский дракон - Великий Тзянь-тан, который стал повелителем всех рек. Согласно мифам, длина его тела составляла 300 метров, однажды он устроил наводнение, которое продолжалось 9 лет.
Китайские императоры считали дракона символом своей власти. Его изображение можно встретить на гербе династии Цин. Считалось, что легендарный правитель Янди был сыном дракона и женщины.

Астрономия и шоколад

Не только китайские императоры связывали свою власть с драконом, аналогичным образом поступали их коллеги по трону в Ацтекской империи.

Дракон ацтеков носит замысловатое имя Кетцалькоатль, что означает «пернатый змей». В отличие от европейских собратьев он покрыт не чешуей, а перьями яркой окраски. Прообразом мифического существа стала свободолюбивая птичка кетцаль, которая не живет в неволе.

Кетцалькоатль - одно из верховных божеств в пантеоне народов Мезоамерики, олицетворяет плодородие земли. По легенде, ночью он переправляет солнечный диск через подземное царство, чтобы утром светило снова поднялось на горизонте.

Древнеамериканские правители ассоциировали себя с этим драконом, из-за чего изображать его стали в виде человека. Считается, что в этой ипостаси божество научило людей математике, астрономии, письменности и медицине, а еще... варить горячий шоколад из плодов какао.

Многоглавый и огнедышащий

В славянском фольклоре дракона зовут змеем, добавляя эпитет «лютый» или «поганый». Стоит отметить, что он имеет черты как европейских драконов, так и азиатских.

Змей Горыныч - недобрый герой русских былин и сказок. В различных вариациях чудищу приписывали 3, 6 и даже 9 голов, при этом оно имело крылья и плевалось огнем. Наиболее каноничным образом русского дракона стало его изображение на картине Виктора Васнецова «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем».

В разных историях Горыныч действует как силой, так и хитростью. В былинах он похищает царевен, берет в плен князей и сражается с богатырями. А вот в сказках мог обернуться человеком, чтобы выступить в роли обольстителя.

Например, в «Чудесной рубашке» Горыныч так обманул Елену Прекрасную, которая убила своего мужа Ивана, а потом вышла замуж за Змея.

Не все так однозначно

Символом Казани является Зилант - сейчас это существо с телом змеи, птичьими лапами и крыльями. Хотя образ его менялся со временем. 

Относительно Зиланта существует две прямо противоположные легенды. Согласно первой версии, он являлся хранителем Казани, защищавшим ее границы от захватчиков. А вот по другой, это был царь змеев, которые изводили жителей окрестных земель. В конечном итоге люди под предводительством смельчака подожгли гору, где жило чудовище. Мелкие змеи погибли, а Зилант был сражен героем.

В любом случае Зилант теперь красуется на гербе Казани, перекочевав на него со знамени Казанского ханства. В современном виде он выглядит как черный дракон в золотой короне, с золотыми лапами и красным хвостом. К слову, эти черты роднят его с другим мифическим существом - европейским василиском, который, по легенде, способен превращать взглядом все живое в камень.

Переосмысление

Мифы и легенды стали плодотворной почвой для фэнтези-литературы, поэтому дракон остается самым популярным фантастическим существом.

Только вот в наш постмодернистский век его образ подвергся переосмыслению, сменившись на противоположный. Вместо кровожадного чудовища часто он предстает в роли несчастной жертвы, ищущей спасения от рыцарей и добрых волшебников. А еще нынешние драконы не знают, куда деваться от принцесс, которые все как одна мечтают, чтобы их похитили.

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