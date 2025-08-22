Казанскому предпринимателю предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 209 млн рублей

news_top_970_100
Республика
22 августа 2025  17:01

Прокуратура Татарстана завершила расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Казани, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, мужчина, занимая руководящую должность в строительной компании, систематически предоставлял в налоговые органы заведомо ложные сведения о финансовых операциях.

В течение 2019-2021 годов обвиняемый организовал схему уклонения от налогообложения путем фиктивного оформления сделок с восемью контрагентами. В результате государству был причинен ущерб в размере свыше 209 миллионов рублей, преимущественно по статьям НДС.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

news_right_column_240_400
Новости
Пенсионеры РТ приняли участие в Чемпионате по компьютерному многоборью «Хикмәт»
Казанскому предпринимателю предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 209 млн рублей
В столице РТ пройдет международный турнир по хоккею на траве с участием сборных трех стран
Инвестфонд РТ направил 1,1 млрд рублей на технологические стартапы в I полугодии 2025 года
Казань и Шарм-эль-Шейх свяжут прямые авиарейсы с конца августа
КАМАЗ подписал опорника с опытом игры в Мексике
Казанская телебашня окрасится в цвета триколора в День государственного флага
Оксана Лут обозначила приоритеты развития российской селекции на форуме «Русское поле – 2025»