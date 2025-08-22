Казанскому предпринимателю предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 209 млн рублей

Прокуратура Татарстана завершила расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Казани, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, мужчина, занимая руководящую должность в строительной компании, систематически предоставлял в налоговые органы заведомо ложные сведения о финансовых операциях.

В течение 2019-2021 годов обвиняемый организовал схему уклонения от налогообложения путем фиктивного оформления сделок с восемью контрагентами. В результате государству был причинен ущерб в размере свыше 209 миллионов рублей, преимущественно по статьям НДС.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.