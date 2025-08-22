Пенсионеры РТ приняли участие в Чемпионате по компьютерному многоборью «Хикмәт»

В прошедшем на прошлой неделе Чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Хикмәт» в Казани приняли участие 115 человек, сформированных в 58 команд.

Мероприятие прошло при поддержке Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России по Республике Татарстан», Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, ГАУ коммуникационных технологий «ИТ-парк имени Башира Рамеева».

Кстати, «хикмәт» в переводе с татарского языка означает «мудрость». Самых мудрых и смелых ожидали в ИТ-парке. С началом соревнований участников поздравила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она зачитала обращение Раиса РТ Рустама Минниханова, в котором он призвал всех участников продолжать идти к новым знаниям, быть энергичными и благополучными. Участников чемпионата приветствовали руководители других министерств и ведомств Республики Татарстан.

Теплые слова прозвучали в адрес самых возрастных участников: 85-летнего Павла Индерейкина из Казани и 75-летней Саймы Сабировой из Атнинского района, которая продолжает до сих работать учителем русского языка и литературы.

На этот раз участников ждали такие испытания, как: найти точные факты в поисковой системе «Яндекс», показать практические навыки работы на смартфоне и умение работать с порталом «Госуслуги».

Два часа, выделенные на выполнение заданий, пролетели незаметно. Во время обеда участники делились между собой впечатлениями от конкурса. Жительница Казани Ольга Хамидуллина на чемпионате впервые и дух соревнований ей очень понравился! А участница команды Мамадышского района Резида Зарипова принимает участие в чемпионате третий раз. Несмотря на то, что работает фельдшером в деревне Большая Шия, она находит время осваивать компьютер. Как результат – ее победа и вторые места в двух номинациях чемпионата «Информационная и финансовая безопасность» и «Весь мир в кармане». Ее коллега по команде Зуфар Садыков на соревновании впервые. Его дети переживали за отца и хорошо помогли подготовиться - он занял первое место в личном первенстве в номинации «Информационная и финансовая безопасность». В командном зачете они заняли третье место.

Из деревни Казакларово Тукаевского района на чемпионат приехали супруги Ахметшины. И живут дружно, и соревновались дружно, и Казань вместе посмотрели, шутят они.

В личном первенстве заняла третье место член местного Отделения СПР Тетюшского района Галина Борисова. Вместе со своим коллегой по команде Игорем Лашмановым они заняли второе место в командном зачете.

Самой мудрой и сообразительной стала команда Зеленодольского района в составе Равиля Гарибзянова и Рузалии Козьяковой. Они набрали 115 баллов! Рузалия Усмановна победила в номинациях «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «Весь мир в кармане».

«Я сегодня не в числе победителей, - сказал ветеран Московского района Валерий Смирнов. - Но участие в чемпионате – это стимул к дальнейшему постижению работы на компьютере». Саймя Сабирова из Атнинского района сказала, что она как учитель русского языка и литературы «дружит» с компьютером и черпает из него все необходимое для своих уроков.

На церемонии закрытия четырнадцать победителей, успешно выполнивших задания в каждой номинации, получили денежные сертификаты и дипломы. Командам-победителям вручили почетные кубки и дипломы. Также ценными призами были отмечены абсолютные чемпионы, которые справились со всеми сложными задачами: Рузалия Козьякова (Зеленодольский район), Ляйля Касимова (Тюлячинский район), Галина Борисова (Зеленодольский район).