Захламленная квартира в Нижнекамске стала причиной гибели человека при пожаре

news_top_970_100
Республика
5 февраля 2026  10:17
Автор:
Владислав Косолапкин

Вчера вечером в девятиэтажном жилом доме на пятом этаже произошел пожар, унесший жизнь 58-летнего мужчины, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность микроволновой печи или неосторожное обращение с огнем.

Прибывшие по вызову пожарные расчёты оперативно эвакуировали из здания пять человек, включая двоих детей. Спасатели работали в средствах индивидуальной защиты. Проникнув в очаг возгорания, они обнаружили квартиру, захламленную различными вещами и мусором, что, вероятно, способствовало быстрому распространению огня и задымлению. На месте был найден погибший хозяин помещения.

В Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан в очередной раз напоминают гражданам о строгом соблюдении правил пожарной безопасности: необходимо следить за исправностью электроприборов и электропроводки, не курить в жилых помещениях, не допускать захламления балконов, лоджий и комнат легковоспламеняющимися предметами, а также никогда не оставлять детей без присмотра. При обнаружении первых признаков пожара следует немедленно звонить по номерам «101» или «112».

news_right_column_240_400
Новости
За сутки в Казани задержали восемь нетрезвых водителей
В Мамадыше пройдет X фестиваль креативных санок
В Мамадыше пройдет X фестиваль креативных санок
Захламленная квартира в Нижнекамске стала причиной гибели человека при пожаре
В Татарстане за сутки спасатели выезжали на пожары и ДТП 26 раз
Друзья из Самары приехали в Татарстан, чтобы служить вместе в Войсках беспилотных систем
Медианная стоимость квартиры в новостройках Казани превысила 14 млн рублей
Роза Ахмадиева: Человек должен развиваться, чтобы искусственный интеллект его не заменил
Роза Ахмадиева: Человек должен развиваться, чтобы искусственный интеллект его не заменил
В Татарстане с сегодняшнего дня начнёт теплеть после аномальных морозов