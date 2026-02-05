В Татарстане за сутки спасатели выезжали на пожары и ДТП 26 раз

За прошедшие сутки, 4 февраля, пожарно-спасательные подразделения Татарстана отработали более двух десятков вызовов. Основная часть операций пришлась на тушение пожаров и ликвидацию последствий дорожных аварий.

По данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, за отчетный период произошло 6 пожаров, 4 из которых — в жилом секторе. Помимо этого, спасатели 7 раз привлекались для помощи на месте дорожно-транспортных происшествий. Зафиксировано также 13 ложных вызовов и 4 выезда для взаимодействия с другими экстренными службами. На водных объектах республики происшествий не зарегистрировано.

На 5 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ожидается западный и юго-западный ветер скоростью 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем опустится до -9..-18˚С. На дорогах сохранится гололедица.

МЧС республики призывает жителей соблюдать правила безопасности: не бросать непотушенные окурки, следить за исправностью печного и электрооборудования, отключать электроприборы на ночь и уходя из дома, а также не оставлять детей без присмотра. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по телефонам 101 или 112.