Движение на трассе М-7 в РТ приостановят для монтажа пешеходного перехода

Республика
23 сентября 2025  17:21

На федеральной трассе М-7 «Волга» в Татарстане 24 сентября запланировано временное прекращение движения транспорта. Как сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора», ограничение будет действовать с 3:00 до 4:00 на 808-м километре автодороги.

Причина остановки движения – проведение работ по монтажу пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода. В ведомстве подчеркнули, что данная мера направлена на обеспечение безопасности участников дорожного движения во время производства строительных операций.

Автомобилистов призывают соблюдать установленные временные дорожные знаки. После завершения монтажных работ движение транспорта будет восстановлено в штатном режиме.

Всего в текущем году на территории Татарстана ведется строительство четырех модульных надземных пешеходных переходов на трассе М-7. Новые объекты возводятся вблизи населенных пунктов Залесный-2 (787 км), Первое Мая (841 км), Кулаево (847 км) и жилого массива Щербаково (808 км).

