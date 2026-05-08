Движение Первых обучает 7 000 школьников и студентов Татарстана навыкам первой помощи

В текущем году более 7 тысяч учащихся школ и студентов колледжей республики получат жизненно важные знания по оказанию первой помощи. Уже сейчас мастер-классы, организованные в партнерстве с Российским Красным Крестом, прошли для 2 тысяч подростков в 11 муниципальных образованиях.

Проект нацелен на то, чтобы каждый молодой человек знал, как действовать в критической ситуации. Инструкторы Российского Красного Креста не просто читают лекции, а дают полноценные практические навыки. Подростки учатся правильно оценивать обстановку, осваивают алгоритм вызова экстренных служб (куда звонить и что говорить диспетчеру), а также отрабатывают технику сердечно-легочной реанимации на манекенах. Кроме того, в программу входит обучение восстановительному положению — навыку, который помогает спасти жизнь человеку, находящемуся без сознания, до приезда врачей.

На сегодняшний день обучение успешно завершилось в Казани, а также в Пестречинском, Зеленодольском, Дрожжановском, Чистопольском, Бавлинском, Ютазинском, Азнакаевском, Сармановском, Заинском и Альметьевском районах.

В ближайшие месяцы эстафету примут остальные города и районы Татарстана.

Прошедшие мастер-класс школьники и студенты получат возможность применить свои знания на практике в соревновательной обстановке. Главное событие года — региональный чемпионат по оказанию первой помощи, который запланирован на октябрь 2026 года. В прошлом сезоне этот чемпионат собрал 240 участников.

Чтобы записаться на бесплатный мастер-класс, достаточно обратиться к куратору Движения Первых в вашем районе. Точную контактную информацию можно уточнить в учебном заведении или в официальных группах местного отделения движения.